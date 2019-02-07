Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, bordo-mavili takımın büyük maçlar daha iyi oynadığını söyledi.
Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile yaptıkları karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Galatasaray maçına odaklandıklarını aktardı.
Kupa maçlarının iki aşamalı olduğunu vurgulayan Şahin, "Biz Sivas'ta kupa finali oynamak, kupayı müzemize getirmek istiyoruz. İlk maçta avantajlı sonuç elde edemesek de Trabzonspor takımı her sahada kazanacak güçtedir." diye konuştu.
Şahin, Galatasaray ile hafta sonunda önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını dile getirerek, "Rakibimiz karşısında alacağımız 3 puanın önemini biliyoruz. Zor bir maç olacak. Dolu tribünler önünde oynayacağız ama Trabzonspor, bu tür zor maçları oynamaya ve kazanmaya alışık bir takımdır." değerlendirmesinde bulundu.
"ÜNAL KARAMAN TAKIMI İYİ HAZIRLIYOR"
Şahin, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yenip Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalarak üç büyük rakipleri karşısında yenilgi görmemelerine ilişkin ise, "Hep dediğimiz bir söz var. Trabzonspor, büyük maçlarda büyük oynar. Yine kazanan takım olmak istiyoruz. Kazanmamız halinde rakibimizle puan farkını kapatarak zirveden kopmayacağız. Takım bunun bilincinde." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna Mbaye Diagne ve Konstantinos Mitroglou gibi oyuncular katarak flaş transferler yapmasının maçının favorisi olacağı anlamına gelmediğini de kaydeden Şahin, şöyle devam etti:
"Belki dar kadromuz var ancak oyuncularımız sakatlıklara rağmen büyük bir özveriyle, ekip ruhuyla oynuyor. Teknik direktör Ünal Karaman özenle onları maça hazırlıyor. Bizim de genç ve deneyimli oyuncularımız kadromuzda var. Yıldızları, yıldız adayları olan bir takımız. Bu takım mücadelesiyle buralara geldi. Trabzonspor'a yakışır bir mücadele ortaya koydular, aynı mücadeleyi Galatasaray maçında da göstermek için iyi çalışıyorlar. Kazanıp şehrimize 3 puanla dönmek amacındayız. Takımımıza güveniyoruz."
Haluk Şahin, sakatlığı bulunan oyuncuların durumunun antrenmanlarda netlik kazanacağını anlatarak, "Oyuncularımızın sağlığı önemli. Onlardan uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. Durumlarına göre karar vereceğiz." şeklinde konuştu.
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