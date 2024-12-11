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        Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında ilk peşinde

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bu sezon bir ilk gerçekleştirmek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:58
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        Trabzonspor, G.Saray karşısında ilk peşinde
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

        Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılar karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış saha kazanacak.

        DEPLASMANDA TARİHİ MAÇ

        Trabzonspor'un, Galatasaray ile oynayacağı maç ise deplasman tablosu adına tarihi önem taşıyor. 1985-1986 sezonunda bordo-mavililer deplasmanda oynadığı ilk 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etmiş, 8. dış saha maçını ise kazanmıştı.

        Bu sezonda benzer bir tablo ile karşı karşıya kalan Trabzonspor, Galatasaray'ı mağlup etmesi durumunda kötü seriye dur diyecek. Puansız ayrılması halinde ise deplasmanda oynadığı ilk 8 maçı kazanamayan takım olarak tarihe geçecek.

        Trabzonspor’un, bu sezon Süper Lig'deki deplasman performansı şöyle:

        Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

        Eyüpspor: 0 - Trabzonspor: 0

        Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0

        Hatayspor: 1 - Trabzonspor: 1

        Göztepe: 2 - Trabzonspor: 1

        Çaykur Rizespor: 3 - Trabzonspor: 1

        Alanyaspor: 2 - Trabzonspor: 1

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