Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında ilk peşinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bu hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta galibiyet alamadı. Söz konusu müsabakalarda 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılılar karşısında kazanarak kötü gidişata son vermek ve yeniden toparlanmayı hedefliyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılması halinde ayrıca bu sezon ilk kez dış saha kazanacak.