Trabzonspor - Galatasaray karşılaşma önü

Trabzonspor ve Galatasaray, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:45. Maç öncesi Trabzonspor 4 puanla 9. sırada, Galatasaray 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Trabzonspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Galatasaray, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Trabzonspor kazanır 2.90, berabere biter 3.10, Galatasaray kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.
Trabzonspor önceki hafta OsmanlıSpor FK mücadelesinde 4-3 kazandı.
Galatasaray ise İstanbul Başakşehir maçında 5-1 yenildi.
Trabzonspor, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.
Galatasaray ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Galatasaray, 3 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ