Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor pazar günü saat 19.00'da evinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bu önemi karşılaşmanın biletleri saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Bilet gişeleri önünde bordo-mavili takım taraftarlarından ilgi gözlenmese de maça az bir vakit kala biletlerin tükenmesi bekleniyor.

Gişe önünde bilet almayı bekleyen taraftarlardan Murat Erdoğmuş, Almanya'dan maçı izlemek için geldiğini ifade ederek, "Şu an iki takımın da çok iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. Bizde de eksikler var Galatasaray'da da eksikler var. Ama taraftarı da arkasına alıp Trabzonspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Skorun da 2-1 biteceğini tahmin ediyorum. Abdullah Avcı'yı seviyorum, bize şampiyonluk yaşattı. Diksiyonu, hali ve tavrı ile gerçekten düzgün bir insan. Ben kendisini iyi buluyorum" dedi.

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Arkadaşıyla Almanya'dan beraber geldiklerini söyleyen Ömer Şen ise, "Arkadaşımın misafiri olarak Trabzonspor - Galatasaray maçı için geldim. Ben aslen Kırşehirliyim. Keyifli bir maç olur inşallah. Trabzonspor 2-1 kazanacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzonspor taraftarı Çetin Çubukçu ise, "Abdullah Avcı'nın gelişiyle takım biraz daha düzeldi. İnşallah Galatasaray'ı yeneceğiz. Karşılaşmanın 1-0 veya 2-1 biteceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

1. Kategori: VIP Platinum - B: 2000 TL / VIP Platinum - A/C: 1500 TL

2. Kategori: VIP Gold: 1000 TL

3. Kategori: VIP Silver: 750 TL

4. Kategori: Batı: 500 TL

5. Kategori: Doğu Üst: 400 TL

6. Kategori: Fırtına: 300 TL

7. Kategori: Güney - Kuzey Kale Arkası: 200 TL