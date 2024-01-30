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        Trabzonspor galbiyeti unuttu

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de galibiyeti unuttu. Bordo-mavililer son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 3 puana hasret kaldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:56
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        Trabzonspor galbiyeti unuttu
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        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Galibiyet hasretini 4 maça çıkaran bordo-mavililer, Antalyaspor ile 1-1 berabere kalırken Galatasaray'a 5-1, Çaykur Rizespor'a ise 1-0 mağlup olmuştu.

        16 GÜNDE 11 PUAN KAYBETTİ

        Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 11 puan kaybetti. 16 gün içerisinde sadece 1 puan hanesine yazdırabilen bordo-mavililer, 37 puanda kalarak sıralamadaki yerini korudu.

        SON İKİ HAFTADA EVİNDE KALESİ YIKILDI

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada 11 maç oynadı. Evinde oynadığı ilk 9 maçta kalesinde sadece 8 gol gören bordo-mavililer son iki haftada ise kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray'dan 5, Kasımpaşa'dan 3 gol kalesinde görerek son iki maçta bu sayıya ulaştı.

        AVCI BİR İLKİ YAŞADI

        Trabzonspor bu sezon üst üste 3 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavililer bu sezon beklentilerin altında bir performans ortaya koyarken, Karadeniz ekibi bu sezon üst üste 3 galibiyet elde edemezken Kasımpaşa mağlubiyetiyle üst üste 3 yenilgi aldı. Abdullah Avcı ise bordo-mavili takımın başında ilk kez 3 mağlubiyeti üst üste alarak bir ilk ki yaşamış oldu.

        LİDER İLE PUAN FARKI 23'E ÇIKTI

        Trabzonspor bu sezon ligde gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalırken, son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon aynı süreçte 38 puan elde etmişti.

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