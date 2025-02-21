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        Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü!

        Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:44 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:44
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        Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü!
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 15.00’de yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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