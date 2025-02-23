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        Trabzonspor - Gaziantep FK maçı CANLI ANLATIM

        Trabzonspor - Gaziantep FK maçı canlı anlatımı HTSPOR'DA... Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş maçında mağlubiyet alan bordo-mavili ekip, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 23.02.2025 - 18:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:02
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        SAAT: 19.00

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

        Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

        Süper Lig’in 25. hafta maçında Trabzonspor, yarın sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

        Trabzonspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Beşiktaş karşısında alınan mağlubiyeti unutmak ve sahasında yeniden kazanmak istiyor. Bordo-mavililer 29 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

        Aynı puanla ve averajla 10’uncu sırada yer alan Gaziantep FK ise deplasmanda puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

        SÜPER LİG'DE 12. RANDEVU

        İki takım 11 kez karşı karşıya geldi. Ligde 7 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde üstünlüğü bulunurken, 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        İki takım geride kalan 11’i Süper Lig 3’ü Türkiye Kupası olmak üzere 14 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

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