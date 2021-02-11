Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra salonda çalışan Uğurcan Çakır katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından ayak tenisi oynarken, yapılan çift kale maçın ardından çalışma son buldu. Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek.