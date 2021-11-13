İHA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra tedavisi eden Gervinho katılmazken, Peres ise doktor kontrolünde çalıştı. Bordo-mavililer, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve 5’e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman dayanıklılık çalışması ile son buldu.

İki gün süreyle izin yapacak olan Trabzonspor, 16 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.