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Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma Bordo-Mavililerin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Spor yazarları, Trabzonspor'un Giresunspor karşısındaki performansını değerlendirdi. İşte Trabzonspor Giresunspor maçının yazar yorumları...

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  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Erman Toroğlu - (Sabah): ''Ali Palabıyık hatalardan sonra yine sahneye çıktı. Aslında kumaşı kötü olmayan bir hakem ama maalesef bazen dağılıyor. Dün gece öyle ufak tefek itmelere prim vermedi. Doğru da yaptı. Ama sen iyi niyetle bunu yaparken bazı topçular rakibin bileğine basar. Böyle anlarda onu yakalayıp cezalandırman gerekir. Hızlı oynatmanın bir riski var fakat bu tarafı da var. Dün ilk yarı uyuttu, ikinci yarı hareketli geçti. Futbol demek gol demek ama bazen öyle maçlar seyrediyoruz ki çok hareketli oluyor ve keyif alıyoruz. Trabzonspor'un biraz daha tempoyu yükseltmesi lazım.''
  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Cemal Ersen - (Milliyet): "Trabzonspor ilk yarıda öne geçmesine karşın oyundan ve skordan memnun olan var mı acaba? Konuk ekibin şanssızlığı sonucu Bajic’e çarpıp ağlara giden top dışında, tribünleri heyecanlandıracak pozisyon izleyemedik. Geçen hafta Karagümrük travması yaşayan bordo-mavili ekip kazanmak için istekli miydi? Evet ama sadece istekli olmak yetmiyor. O kadar yetenekli oyuncun var... Hamsik konusunda kafam karışık. Lider oyuncu sakat mı, hocası ile arasında bir sorun mu var? Yoksa böyle bir maçta son on dakikada oyuna girmesi garip geldi bana. Haksızlık olmuyor mu bu düzeyde bir futbolcuya? Kaygılarımda yanılmak isterim. Sağlıklı bir Hamsik’i izlemek her zaman keyif veriyor çünkü. Bir de Abdülkadir Ömür konusu. Sevgili kardeşim; hocan sana bu kadar inanıyor ve güveniyor. Sen de eski günlerine dönmek için daha fazla çaba göster. Senden beklentilere karşılık ver. Hamsik’e övgü yağdırdım ama, sen çok daha değerlisin benim için."
  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Aksal Yavuz - (Milliyet): "Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kazanarak devam ettiği Süper Lig’de Trabzonspor’un kaybetmeye tahammülü yoktu. Zira sezon başından bu yana o kadar çok kaybettiler ki… Bu hafta da kaybetmiş olsaydılar; Trabzonspor adına yazılacak ve de söylenecek ilk cümle ‘Son şampiyon çok erken havlu attı!’ olabilirdi. Trabzonspor’un oyunu keyif vermedi… İyi oynamamalarına rağmen onlar adına alınan üç puan harika. Böylelikle hem moral buldular, hem Galatasaray ve Fenerbahçe ile farkın açılmasına, hem de ‘Son şampiyon çok erken havlu attı’ diye yazmak için sırada bekleyenlere müsaade etmediler…"
  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

    Zeki Uzundurukan - (Fotomaç): "Trabzonspor'dan Giresunspor karşısında güçlü ve potansiyelli bir oyun bekliyordum. Ama bordo-mavililer, maça yine birinci bölgede yana-geriye paslaşmalarla başladı. Abdülkadir Ömür içeri kat ederek oynayınca, Trabzonspor ataklarına bir lezzet geldi. Trabzonspor'a Enis Bardhi'yi kim aldırdı gerçekten çok merak ediyorum. Çok kötü oynuyor, takım bütünlüğünü bozuyor. Abdullah Avcı, Bardhi'ye nasıl 60 dakika tahammül etti inanılır gibi değil. Bundan sonraki maçlarda stoper hattı Vitor Hugo-Gbamin olmalı. Abdullah Avcı, mecbur kalmadıkça Bartra'yı kenarda tutmalı. Bu galibiyet Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Ama Fırtına'nın zirve yarışında tutunabilmesi için seri galibiyetlere ihtiyacı var."
  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

    İskender Günen -  (Sabah): "Karagümrük maçında alınan 4-1'lik yenilgiden sonra mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Skor ve alınan 3 puan, moral kondisyonunu yükseltme açısından önemliydi. Ama farklı skora rağmen sorunları göz ardı etme şansınız yok. Giresunspor maç başlangıcı olarak; oyunu kendi sahasında çok adamla kabul etti ve rakipten kaptığı toplarla Serginho'yu odak noktası gördü. Ancak Serginho'nun sakatlanması Giresunspor için büyük bir dezavantaj oldu. Final pası yetersizliği nedeniyle istenilen gol pozisyonları üretemediler. Trabzonspor ise topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen temposu düşüktü. Yukarıda da belirttiğim gibi farklı bir skor ve alınan galibiyetin dışında bordo-mavililerin; üçüncü bölgede bir türlü istediği pozisyonu üretememe problemi sezon başından beri devam ediyor. Orta alanda da Marek Hamsik gibi lider bir oyuncuya gereksinimin fazla olduğunu düşünüyorum."
  • Trabzonspor - Giresunspor maçı yazar yorumları

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