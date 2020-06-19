Bu sezon golcü bir kimliğe bürünen, geride kalan 27 haftalık bölümde rakip fileleri 62 kez havalandırarak bu alanda da zirvede yer alan bordo-mavililer, kendi tarihinde de rekora doğru ilerliyor. Son 10 yılda 69 golle en fazla gol attığı 2010-11 sezonuna bitime 7 hafta kala yaklaşan Trabzonspor, 1974-75 sezonunda beri mücadele ettiği şuan ki adıyla Süper Lig´de en çok gole 1994-95 sezonunda ulaşmıştı. Söz konusu sezonun 34 haftalık bölümünde 80 gol kaydetmeyi başaran bordo-mavililer, bu sezonun kalan 7 haftasında 8 gol daha bulması durumunda bu alanda son 10 sezonu geride bırakacak, 19 gol kaydedebilmesi durumunda ise tarihinin en gollü sezonuna imza atacak.

ÇİMŞİR İLE 10 HAFTADA 27 GOL, 24 PUAN

Sezona teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde başlayan bordo-mavililer, Karaman ile çıktığı 17 maçta 35 gol kaydederken, daha sonra görevi devralan Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde daha golcü bir kimliğe bürünen bordo-mavililer, söz konusu 10 maçı da yenilgisiz tamamlarken, bu periyotta 7 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 24 puan yazdırdı. Ünal Karaman ile ligin ilk yarısını 32 puanda tamamlayan Trabzonspor, ligin ikinci yarısında teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktığı 10 maçta 24 puan toplayarak puanını 56´ya yükseltti ve averaj ile Medipol Başajkşehir´in önünde zirve koltuğunda yer aldı.

SÖRLOTH KRALLIKTA ZİRVEDE

Bu arada gol yollarında önemli bir performans ortaya koyan Trabzonspor´da forvet oyuncusu Alexander Sörloth, ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda yer alıyor. Gol krallığı yarışında zirvede yer alan Sörloth´u 16 golle Aytemiz Alanyaspor´lu Papis Cisse takip ediyor. Süper Lig´in 28´inci haftasında Alanyaspor´a konuk olacak ve bu maçta galibiyet arayacak olan bordo-mavililerde aynı zamanda Sörloth da gol krallığında en yakın takipçisi ile yarışacak.

SOSA BEKLENİYOR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Trabzonspor´un Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Anthony Nwakaeme´den 3 hafta faydalanamayacak olan bordo-mavililerde, gözler sakatlığı nedeniyle Göztepe ve Fenerbahçe müsabakalarında forma giyemeyen kaptan Jose Sosa´ya çevrildi. Takımdan ayrı olarak çalışmalar gerçekleştiren Sosa´nın yapılacak olan antrenmanlarda son durumunun değerlendirilerek Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edilebileceği öğrenildi.