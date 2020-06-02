Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30´da yapılan antrenmanda toparlanma çalışmaları gerçekleştirildi.
Bordo mavili takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarına devam edecek.
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