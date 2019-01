Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından hamsi şöleni düzenlendiği belirtildi.

Şölenin Vakfıkebir Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, etkinliğe Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Özer Bayraktar, teknik direktör Ünal Karaman, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile oyunculardan Tunahan Ergül, Berkay Sefa Kaya ve Ali Osman Karnapoğlu'nun katıldığı kaydedildi.

Şölende teknik heyet ve oyunculara yoğun ilgi gösterildiği vurgulanan açıklamada, Ünal Karaman'ın burada bir taraftarın yazdığı şiiri de okuduğu kaydedildi.

Karaman'ın şiir yazan taraftara ve katılımcılara teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, Karaman'ın şu sözlerine yer verildi:

"Ben aranızdan hiçbir zaman ayrılmadım. Her daim aranızdayım. Sizin gibi güzel yürekli insanlara cennetin en güzel köşesi yakışır. Gönlüm her gün sizinle beraber, farklı bir ilçede olmaktan yana ancak çok yoğun oluyoruz. Sürekli antrenman ve kamp programımız oluyor. Maalesef çok arzu etmemize rağmen nadiren aranıza katılma imkanımız oluyor ama o kapı, o tesisler her daim size açıktır. Biz gönlümüzü açmışız, tesislerimiz tabii ki açık. Ne zaman arzu ederseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Ben buraya 1990 yılında geldim. Aradan geçen onca süre sevgimizden hiçbir şey götürmedi. Her daim artarak çoğaldı. İyi ki varsınız."