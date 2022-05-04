Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavililer, 3 günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, 5'e 2 oyun ve çift kale maç ile son buldu.
Bu arada, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabı üzerinden futbolcular ve teknik heyetin yer aldığı bir fotoğraf "Şampiyon takımın ilk antrenmanı" ifadesiyle paylaşıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından maç için Hatay'a hareket edecek.
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