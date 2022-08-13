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Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları

Spor yazarları, Trabzonspor'un Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi

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  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    GÜNTEKİN ONAY: 3 resmi maçta da kalesinde gol görmeyen Trabzonspor takım savunmasını iyi yapıyor. Ancak Abdullah Avcı’nın daha yüksek tempolu bir futbolu oyuncularından talep etmesi şart. Avcı, dün yaratıcılık ve bağlantı problemini ikinci yarıda Abdülkadir Ömür’ü sahaya sürerek çözdü. Abdülkadir’den tam da beklenen işte bu. Topla gereksiz yere fazla temas etmeden daha ekonomik ve etkili oynaması.
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    Yaratıcılığını attığı klas goldeki gibi kullanması ve skora katkı vermesi. Trabzonspor, Hatay karşısında istediği 3 puanı alıp 2’de 2 ile gol yemeden sezona başladı ama Edin Visca gibi önemli kozunu kaybetti. Kopenhag karşısında bordo mavililerin daha tempolu bir futbol oynaması şart. 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    CEMAL ERSEN: Dün geceye düşülecek not, sonradan girenlerin katkısı idi kuşkusuz. Djaniny üçüncü bölgeye hareket getirdi. Onun profesyonelliğine hayranım. Daha çok zaman aldığında neden tercih edildiğini sorgulatmayacaktır kesinlikle. Ev sahibi ekip son bölümde vites küçülttü. Bu maçın özelinde skoru koruma düşüncesini anlarım. Salı günü hayati bir mücadele verecek çünkü. 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim; Şampiyonlar Ligi play-off’taki rakibi ne İstanbulspor’a ne Hatayspor’a benzer. Bu iki maçtaki performansı Danimarka’da avantajlı bir skor almaya yeter mi bilemem ama, işinin kolay olmayacağı kesin. Son yıllarda deneyimledik; bizim buralar farklı, Edirne’den sonrası başka. Aman diyeyim...
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    ÖMER FARUK ÜNAL: Abdullah Avcı'nın kafasında Hatay maçı kadar salı günkü Kopenhag randevusu da vardı. Kadroyu imkânlar ölçüsünde ekonomik kullanmak istemişti. Kulüp, teknik kadro ve oyuncular için önlerinde bir kariyer haftası var. Bakasetas biraz fazla sorumluluk almış gözüktü. 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    Top her Bakasetas ve Cornelius'a geldiğinde Hatay savunması üst üste hatalar yapıyordu. Erce'ye ciddi işler düşüyordu. Trezeguet ilk yarıda çok top kaybetti, topu hiç kimseye vermek istemiyordu. Düğümü, Abdülkadir çözdü. Klasına yakışan golü, gecenin bütün olumsuzluklarının üstünü örttü. 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    REHA KAPSAL: Orta sahada iki 6 numara Siopis ve Doğucan defansif anlamda güç yaratsa da ofansif becerileri yüksek olmayan oyuncular... Bu iki oyuncu ne rakip ceza sahası içine girdi ne de hücum bölgesine top atabildi. Bakasetas'ın formsuzluğu da buna eklenince orta saha kurgusunda sıkıntı yaşadılar. 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    Visca-Kouassi ve arkasından Doğucan-Abdülkadir değişikliğiyle Trabzonspor daha fazla birebirde adam eksilten oyuncu profiline sahip oldu. Bunun da etkisini ikinci devre gördü. Son 3 maçta da gol yememesi bordo-mavili takım adına artıydı. Süper Kupa'yı alıp ligde de 2 maçı galip bitiren Trabzonspor'un bundan sonraki tek düşüncesi Kopenhag maçı olacaktır. Eğer bireysel oyuncular kendi potansiyellerini sahaya geçirirlerse çok iyi bir skorla ilk maçtan ayrılacaklarını düşünüyorum.
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    AKSAL YAVUZ: İkinci yarıya Ömür ile başladı Avcı, pas oyununu artırmak, sonuca gitmek için. Ve o Ömür, öyle bir gole imza attı, meşin yuvarlağa öyle sert vurdu ki, sesi sadece ilçesi Çarşıbaşı’nda duyulmadı, ‘topa vuramıyor’ diyenlere de duyurmuş oldu! Gol kaçırma yarışı ikinci yarıda da devam etti Trabzonspor’da... 
  • Trabzonspor - Hatayspor maçının yazar yorumları: Edin Visca gibi önemli kozunu... - Son Trabzonspor haberleri

    Vasat oyuna rağmen neler kaçtı neler... Erce’nin de hakkını teslim edelim, mükemmel oynadı eski takımına karşı. Özetle, Trabzonspor’un eksikleri var; transfer ile giderilir. sezon başı henüz hazır değil diyelim. Önemli olan üç puan ve moraldi onu da aldılar. 

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