Günün tek idmanına akşam saatlerinde çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Takım, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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