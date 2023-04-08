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Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

Trabzonspor'da Orhan Ak'ın görevden ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. İlk olarak Sergen Yalçın'la görüşen bordo-mavililer için sürpriz bir isim gündeme geldi. Rus basını, Trabzonspor'un tecrübeli teknik adam Stanislav Cherchesov'la ilgilendiğini öne sürdü.

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  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    Abdullah Avcı ve Orhan Ak'la yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürüyor. 
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    Yeni hocasını önümüzdeki hafta içi belirlemek isteyen bordo-mavililer için Sergen Yalçın'dan sonra sürpriz bir isim gündeme geldi.
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    Rus basınından Sport Express'in haberine göre, bordo-mavililer Rus teknik direktör Stanislav Cherchesov'u da gündemine aldı.
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    59 yaşındaki teknik adamın, hakkında çıkan iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    2016-2021 yılları arasında Rusya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Cherchesov, 2021'den bu yana Macaristan ekibi Ferencvaros'ta görev yapıyor.
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    TRABZONSPOR'A KARŞI MÜCADELE ETTİ

    Cherchesov yönetimindeki Ferencvaros, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında Trabzonspor'la karşılaşmıştı. Trabzonspor, ilk maçı deplasmanda 3-2 kaybederken, sahasındaki karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    SERGEN YALÇIN PAZARTESİ NETLEŞECCEK

    Teknik direktörlük görevi için ilk olarak Sergen Yalçın'la görüşen Trabzonspor yönetimi, tecrübeli hocadan yanıt bekliyor. 
  • Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası!

    Bordo-mavililerin pazartesi gününe kadar Sergen Yalçın konusunda olumlu veya olumsuz kesin bir karara varması bekleniyor.

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