Trabzonspor ile Beşiktaş, 134. randevuda

Trabzonspor'un 2-0'lık galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 49 yıllık rekabette, geride kalan 133 resmi karşılaşmanın 54'ünü Beşiktaş, 47'sini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 184 golüne, bordo-mavililer 150 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 20 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 20 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 20 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bordo-mavili ekip, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorlarla yenmeyi başardı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, 2019-2020'deki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı. Bordo-mavili ekip, geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kurdu.

Bordo-mavili ekip, bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 17 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE BEŞİKTAŞ BİR GALİBİYET ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında bir farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 97 lig maçında Beşiktaş 37, Trabzonspor 36 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 139 gole, Trabzonspor 112 golle karşılık verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 47 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 15 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 5'i Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 67, Beşiktaş ise 60 gol attı.

Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, rakibine 3-1 üstünlük kurdu.

Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.

Evinde son 10 maçta 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş'a 11 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.