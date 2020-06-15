Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç 20:45'de başlayacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, avantajı iyi kullanarak turu geçen taraf olmayı ve İstanbul ekiplerine karşı bu sezon yakaladığı yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

BU SEZON KAYBETMEDİ

Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda İstanbul ekiplerine karşı 10 maçta 4 galibiyet 6 da beraberlik alan Trabzonspor, söz konusu maçlarda 22 gol attı 11 de gol yedi. Bordo-mavililerin bu sezon İstanbul temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçlar şu şekilde:

Trabzonspor-Kasımpaşa : (1-1) - (6-0)

Trabzonspor-Fenerbahçe: (1-1) - (2-1) - (2-1 Kupa)

Trabzonspor-Beşiktaş: (4-1) - (2-2)

Trabzonspor-M. Başakşehir: (2-2) - (1-1)

Trabzonspor-Galatasaray: (1-1)