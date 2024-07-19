Trabzonspor Joaquin Fernandez'in sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor, geçen sezon kadrosuna kattığı İspanyol savunma oyuncusu Joaquin Fernandez ile yollarını ayırdı. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da Joaquin Fernandez'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir"
Geçtiğimiz sezon başında Real Valladolid'den bedelsiz transfer edilen İspanyol stoper, Trabzonspor formasıyla 17 maçta görev yapmıştı.