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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor kabustan uyanamadı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor kabustan uyanamadı

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kalan Trabzonspor, son 2 sezonda dış sahada adeta kabus yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 14:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:03
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        Bordo-mavili takım, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından dış sahada önemli puan kayıpları yaşayarak ligde zor günler geçirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Geçen sezon oynadığı 18 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet alarak 17 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, bu sezon da 5 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

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        Trabzonspor, iki sezonda toplam 23 deplasman mücadelesinin 6'sını kazandı, 3'ünde berabere kaldı. Bordo-mavili takım, 14 maçta ise rakiplerine mağlup oldu.

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        Dış sahada sadece 4 puan

        Trabzonspor, ligde bu sezon elde ettiği 16 puanın sadece 4'ünü dış saha maçlarında kazandı.

        Deplasmanda 5 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer, 0,80 puan ortalamasında kalırken 11 puan kaybı yaşadı.

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        Karadeniz ekibi, dış sahada Galatasaray'a 2-0, Atakaş Hatayspor'a 3-2, Yukatel Adana Demirspor'a 1-0 mağlup olurken Kasımpaşa karşısında 5-1 galip geldi. Bordo-mavili ekip, son olarak dış sahada VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalarak deplasmandaki puan kayıplarına yine engel olamadı.

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        23 maçta 48 gol yedi

        Trabzonspor, iki sezonda oynadığı son 23 deplasman maçında 48 gol kalesinde görürken maç başına 2,08 gol yedi.

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        Bordo-mavililer, geçen sezon 18 karşılaşmada 41 gol yerken bu sezon 5 maçta 7 gole engel olamadı.

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        Şampiyonluk sezonunda zorlanmadı

        Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda ise deplasman maçlarında başarılı grafik sergiledi.

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        Bordo-mavili takım, 19 dış saha maçında 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 38 puan topladı ve konuk olduğu maçlarda 2 puan ortalaması elde etti.

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