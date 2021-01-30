Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.
Bordo-mavili ekip, İstanbul'a gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel ağırlıklı çalıştı.
Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İstanbul'a giden bordo-mavili ekibin 23 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Le, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon, Lewis Baker, Hakan Yeşil, Flavio, Abdulkadir Parmak, Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.
YORUMLAR