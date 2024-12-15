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        Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı: 4 eksik

        Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 16:26 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:26
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        Trabzonspor kamp kadrosunu açıkladı!
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        Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının kadrosunu açıkladı.

        Kadroda sakatlıkları bulunan Stefan Savic ve Hüseyin Türkmen yer almazken, durumları merak edilen Serdar Saatçı ve Arseniy Batagov kafilede yer aldı.

        İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı kafilesi:

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