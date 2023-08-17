Fountas resmen Trabzonspor'da Trabzonspor, son olarak MLS ekibi D.C. United forması giyen 27 yaşındaki Yunan futbolcu Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Bordo-mavili ekipten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Taxiarchis Fountas ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup;

2023-2024 futbol sezonu için 1.183.750.-EUR, 2024-2025 futbol sezonu için 1.037.500.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-26 futbol sezonu için 1.141.250.-EUR garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır."