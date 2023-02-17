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Trabzonspor karşılaşması sonrası kulüplerden destek yağdı!

Trabzonspor'un Basel'i konuk ettiği karşılaşmanın galibiyetini kutladığı paylaşım büyük beğeni toplarken, kulüplerden de maç sonuna dair sosyal medya paylaşımları geldi

Trabzonspor karşılaşması sonrası kulüplerden destek yağdı!
HABERTURK.COM

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etti. Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken, maç sonunda kulüplerden de destek geldi.

Trabzonspor'un mücadele sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.

İşte yapılan diğer paylaşımlar:

FENERBAHÇE

GALATASARAY

BEŞİKTAŞ

ANTALYASPOR

KAYSERİSPOR

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