Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Basel'i 1-0 mağlup etti. Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından Türkiye'de ilk kez resmi bir karşılaşma oynanırken, maç sonunda kulüplerden de destek geldi.
Trabzonspor'un mücadele sonrası yaptığı paylaşım sosyal medyada geniş yankı buldu.
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 16, 2023
İşte yapılan diğer paylaşımlar:
FENERBAHÇE
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 16, 2023
GALATASARAY
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 16, 2023
BEŞİKTAŞ
— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 16, 2023
ANTALYASPOR
— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) February 16, 2023
KAYSERİSPOR
— Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) February 16, 2023
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