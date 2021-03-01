Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ve teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Grup halinde dar alan ve dayanıklılık oyunları ile devam eden antrenman, 5'e 2 çalışması ve çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.