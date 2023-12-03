Trabzonspor - Kayserispor | CANLI YAYIN
Trabzonspor - Kayserispor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin başındaki Recep Uçar, uzun yıllar birlikte çalıştığı Abdullah Avcı'ya rakip oluyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk ediyor.
SAAT: 16.00
HAKEM: Ümit Öztürk
STAT: Papara Park
YAYIN: beIN SPORTS 1MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Larsen, Berat, Abdülkadir, Trezeguet, Pepe, Visca, Onuachu
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Cardoso, Karimi, Kemen, Ramazan, Boa Morte, Thiam
TEKNİK DİREKTÖR: Recep Uçar
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yaşamayan bordo-mavililer, Kayserispor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor.
Kayserispor’da ise bu zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor'da sarı kart cezalısı Mendy ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Fernandez karşılaşmada görev alamıyor.
53. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 52 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 32-8 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda Kayserispor kalesine 99 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Bordo-mavililer sahasında oynadığı 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
USTA-ÇIRAK BU KEZ RAKİP
Trabzonspor ile Kayserispor maçı iki teknik direktörün ilginç buluşmasına da sahne oluyor. Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir´de teknik direktörlük yaptığı dönemde, Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar o dönem yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunuyordu. İki teknik adamın takımlarının başında çıkacakları maç bu kez usta-çırak rekabetine sahne oluyor.
YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor´da ikinci kez göreve gelen Abdullah Avcı, Trabzonspor´un başında çıktığı 5 maçta yenilgi almadı. Avcı 3 galibiyet (Alanyaspor, Fenerbahçe ve Konyaspor), 2 beraberlik (Karagümrük, Sivasspor) ile 2023 yılının en uzun serisini yakaladı.
Karadeniz ekibi, Avcı ile bu sezon 2.2 puan ortalamasıyla oynuyor. Bordo-mavililer, ilk sezonunda Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-22'de 2.13, görevinden ayrıldığı dönemde 1.65 puan ortalaması elde etmişti.