TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR
STAT: Medical Park Stadı
HAKEM:
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
KAYSERİSPOR: Doğan Alemdar, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat Çelik, İlhan Parlak.
48. RANDEVU
Geride kalan 47 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
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