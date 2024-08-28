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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Trabzonspor, Konferans Ligi'nde St. Gallen'i konuk edecek - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Konferans Ligi'nde St. Gallen'i konuk edecek

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin St. Gallen takımıyla sahasında karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa sahnesinde 155. kez boy gösterecek. Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 154 maçta 56 galibiyet, 38 beraberlik ve 60 yenilgi elde etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:11
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        Trabzon, 155. kez Avrupa sahnesinde!
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        UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Slovakya'nın Ruzemberok takımını eleyerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşılaştı. Ancak Avusturya ekibine 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olan bordo-mavililer, ilk maçta golsüz berabere kaldığı rakibi St. Gallen karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etmek istiyor.

        KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇINA ÇIKACAK

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde bugüne kadar oynadığı 7 maçta 3 yenilgi, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde'yi turnuva dışına itmiş, ancak İtalya temsilcisi Roma'ya iki maçta da mağlup olarak elenmişti. 2022-23 sezonunda ise İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşan Trabzonspor, sahasındaki 1-0'lık galibiyete rağmen deplasmanda 2-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. St. Gallen ile oynadığı ilk maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Trabzonspor, evinde oynayacağı maçı kazanarak iki kez kapısından döndüğü Avrupa Konferans Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

        St. Gallen ile oynanacak olan karşılaşma 29 Ağustos Perşembe (yarın) saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yapacak. Treimanis'in yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

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