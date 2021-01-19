Süper Lig'de üç maçtır kaybetmeyen ancak son Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililer, bu maçı kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor.
TRABZONSPOR - KONYASPOR
STAT: Medical Park Stadyumu
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış Yardımcı, Jevtovic, Diomande, Ömer Ali, Amir, Cikalleshi, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
3 İSİM CEZA SINIRINDA
Trabzonspor'da İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3'er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.
YORUMLAR