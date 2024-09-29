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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ligde galibiyeti ve mağlubiyeti bulunmayan, 5 maç sonunda 5 puan toplayan Trabzonspor, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. 6 maçta 8 puan toplayan Konyaspor ise güçlü rakibinden puan veya puanlar almayı hedefliyor. Trabzonspor - Konyaspor maçının tüm detayları haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.09.2024 - 15:02 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:04
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşıyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Eren, Malheiro, Okay, Ozan, Bardhi, Nwakaeme, Visca, Banza.

        Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Kramer.

        Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor’un henüz galibiyeti bulunmuyor. Bordo-mavililer, Konyaspor maçından galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanışmak istiyor.

        Konuk ekip Konyaspor ise 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor.

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        TRABZONSPOR ÜSTÜN

        Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 2’nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 46’sı Süper Lig, 10’u 2’inci Lig ve 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 62 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor’un 29, Konyaspor’un 14 galibiyeti bulunurken 19 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Konya’da oynadıkları son maç bordo-mavili takımın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

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