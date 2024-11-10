Trabzonspor kötü gidişata dur diyemedi

Süper Lig tarihinde 11'inci maçlar itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşayan Trabzonspor (2 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet), bu aşamalarda sadece 2016-17'den bu yana (11 puan) daha düşük bir puanda kaldı. Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında 8 puan kaybeden Trabzonspor (2G 1B 2M), geçtiğimiz sezonun tamamında bu şekilde bıraktığı puan sayısını bu sezon 12 haftada yinelemiş oldu. Bordo-mavili takımın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş ise Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor’a karşı ilk mağlubiyetini yaşadı. Güneş, bugüne kadar Çaykur Rizespor’a karşı 10 galibiyet 1 beraberlik elde etmişti.