Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da genel koordinatör Özkan Sümer açıklamalarda bulundu.

Sümer, Benfica'nın talip olduğunu genç oyuncuları Abdülkadir Ömür'ün transferine ilişkin, "Abdulkadir Ömür'e resmi teklif geldi. Ancak abartılı rakamlara ulaşmış değil. Ben oyuncunun şimdi böyle nereye verildiğini hangi şartlarda verildiğini, veya verilmediği takdirde ihtiyaçların nasıl çözüldüğüne bakarak değerlendirme yapılması gerektiğine inanıyorum. Ama gönlüm Abdülkadir'in kalmasından yana." değerlendirmesinde bulundu.

Genç oyuncuya teklifin cazip bir noktaya ulaşması halinde de Sümer, "O zaman Trabzonspor'un mevcut durumuna göre iyi bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

"YUSUF'LA KONUŞACAĞIZ"

Özkan Sümer şöyle devam etti: "Yusuf ile konuşacağız. Abdülkadir'le de görüşeceğim. Kalkıp kendi düşüncemizle hareket edecek halimiz yok. Kurumsal ele alınması gereken bir mesele. Yusuf ve Abdülkadir devam edecek gibi kulüp bir kısım değerlendirmeler içinde.

Bir kısım temaslar var. O temasları sağlayabilecek arzu ve ihtiyaç da var. Şu anda sonuç olduğunu söylemek zor. Bugünden sonra 1-2 oyuncu kadromuza katacağımızı umuyorum."

Özkan Sümer, Meksika’nın Tijuana takımıyla transfer görüşmesi yapmak için kamptan ayrılan Kolombiyalı oyuncu Castillo konusunda şu ana kadar olumsuz bir dönüş olmadığını, bu transferin de gerçekleşeceğini düşündüklerini sözlerine ekledi.

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