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Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Bordo-mavili ekibin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı öncesi gerçekleştirilen ziyarette, başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Ertuğrul Doğan, başkan yardımcıları Müminhan Bilgin ile Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri Ali Haydar Gedikli, Şemsetdin Hancı, Lokman Sadıklar ve Ahmet Beşir yer aldı.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ahmet Ağaoğlu'nun mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunun ardından bordo-mavili heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ağaoğlu, şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk."

Türk futboluna ve ülke sporuna gönül vermiş yönetici arkadaşlarımızla birlikte, Trabzonspor Kulübü olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük bir onur ve şeref duymaktayız.

Sizin ilkelerinizden aldığımız ilham ve güçle Trabzonspor Kulübü olarak; zeki, çevik ve ahlaklı, şanlı bayrağımızı yurtiçi ve yurt dışında gururla taşıyacak sporcular yetiştirmeyi en önemli ve öncelikli görevimiz olarak kabul etmekte, bu amaç uğrunda yorulmak bilmeden çalışmaktayız.

Şüphesiz ki Trabzonspor Ailesi olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ve yüce Türk milletine, sizin ilkeleriniz ve vasiyetiniz doğrultusunda, son nefesimize kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Ne Mutlu Türküm Diyene."

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