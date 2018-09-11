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Ahmet Ağaoğlu´ndan 'birliktelik' çağrısı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yarım asrı deviren bu Bordo-Mavi ulu çınarı, taraftarlarımızla yan yana, karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde ve çok çalışarak daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi

11 Eylül 2018 Salı, 12:26:03 | Güncelleme:

Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yer alan yazısında, Ağustos ayının yoğun bir faaliyet içerisinde geçtiğini söyledi. Ağaoğlu, bordo-mavililerin çocuklarına vereceği en değerli mirasın alnı ak, başı dik bir Trabzonspor olduğunu belirterek, "Geride bıraktığımız Ağustos, yönetim kurulumuz başta olmak üzere kulübümüzün tüm birimlerinin yoğun bir faaliyet içerisinde geçirdiği bir ay oldu. Futbol A takımımız büyük bir dinamizm içinde yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak lige 'merhaba' derken, bizler de transfer çalışmaları ile takımımız için kritik takviyeler yapmaya çalıştık.

2 Ağustos kuruluş yıl dönümümüz kapsamında gerek kulüp olarak bizlerin, gerekse taraftarlarımızın gerçekleştirdiği çok önemli organizasyonlarda sizlerle bir araya gelme şansı yakaladık. Bu yaz döneminde TS Club tarafında da hummalı bir çalışma vardı. Sonbahar/Kış sezonu hazırlanarak, ürünlerin tanıtımı için geniş bir katılımla bayi toplantısı düzenlendi. Ağustos ayının bir diğer önemli faaliyeti ise uzun zamandır beklediğimiz 'Yavru Fırtına Tribünü'nün açılışı oldu. Bu kulüp bize büyüklerimizin emaneti ise eğer, çocuklarımıza vereceğimiz en değerli miras da alnı ak, başı dik bir Trabzonspor'dur. Ben kişisel olarak bu projeyi, çocuklarımızın Trabzonspor sevgisini ve tribün kültürünü kazanmaları açısından çok değerli buluyorum.

Çocuklarımız burada alacakları taraftarlık bilinci ve aidiyet duygusu ile ileride, büyüdükleri zaman çok iyi, doğru, ahlaklı, Türk futboluna örnek birer taraftar olacaklar. Belki de iyi bir taraftar olmakla da yetinmeyecekler... Kulüplerine üye olacaklar, yönetici olacaklar" dedi.

TRABZONSPOR'U YANYANA DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Kendisinin de Trabzonspor sevgisini tribünlerde kazanan bir taraftar olduğunu kaydeden Ağaoğlu, "Ben de tribünlerden gelen, Trabzonspor sevgisini tribünlerde kazanan bir taraftarım. İleride bu kulübün başkanının onlar arasından çıkmaması için hiçbir neden yok. Bizler henüz göreve gelmeden önce, bir yandan Trabzonspor camiasını yeniden bütünleştirmek için Bordo-Mavi'ye gönül vermiş kişi, kurum ve kuruluşlarla temaslar gerçekleştireceğimizi, diğer yandan ise bu camianın mevcut potansiyelini açığa çıkarmak için yenilikçi ve öncü projelere imza atacağımızı söylemiştik. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarım asrı deviren bu Bordo-Mavi ulu çınarı, taraftarlarımızla yan yana, karşılıklı anlayış ve dayanışma içinde ve çok çalışarak daha da ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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