Bir süredir Yusuf Yazıcı´yı kadrosuna katmak için girişimde bulunan Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille, bordo mavili takımın genç kaptanını transfer etmek için Trabzonspor Kulübü´ne resmi teklif iletti.

DHA'da yer alan habere göre bordo-mavili yönetim, 15 milyon Euro ve sonraki satışından yüzde 10´luk pay öneren Fransız ekibinin teklifini yetersiz bulduğu gerekçesiyle reddettiği öğrenilirken, Lille yetkililerine de teklifi yükseltmeleri durumunda yeniden görüşebileceklerinin aktarıldığı kaydedildi.

Yusuf Yazıcı´nın da Avrupa´da futbol oynamayı çok istediği ifade edilirken, İtalyan ekibi Lazio´nun da genç futbolcu ile ilgilendiği belirtildi.