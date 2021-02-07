Trabzonspor, Malatya'ya gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde maçın son antrenmanını yapan bordo-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktiksel ağırlıklı çalıştı.
Antrenmanın ardından Trabzonspor kafilesi, THY'ye ait özel uçakla Malatya'ya gitti.
Trabzonspor'un 23 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:
Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Le, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Baker, Berat Özdemir, Flavio, Yunus Mallı, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.
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