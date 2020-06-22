Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ arasında maske sponsorluğu ve reklam anlaşması hususunda anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, ertelenen 2019-2020 sezonu sonuna kadar Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ, maske sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanılması karşılığında, şirketimize 800 bin lira+KDV ödeyecektir."