Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı KAP'a bildirdi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Schalke forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililer, Mehmet Can Aydın için 2 taksitle 350 bin euro kiralama ücreti, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise 3 taksitle 1.4 milyon euro satın alma opsiyonu ödeneceğini açıkladı.

Mehmet Can Aydın, Trabzonspor'dan bu sezon 8 milyon 100 bin TL kazanacak.