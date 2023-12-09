Trabzonspor: MHK ve TFF'nin aldığı kararlar artık yok hükmündedir

Trabzonspor Kulübü, hakem Mete Kalkavan'a MHK ve TFF'den görev verilmesi sonrası sert bir açıklama yaptı.

Mete Kalkavan, Bandırmaspor - Kocaelispor maçına VAR hakemi olarak atandı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadıkları maçta VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın görev almasına sert bir şekilde tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"KURDUĞUNUZ KİRLİ DÜZENİ YERLE BİR EDECEĞİZ!

04.11.2023 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada, yaptığı hatalarla Türk futbolunu lekeleyen VAR hakemi Mete Kalkavan, bugün bir lig karşılaşmasında görev aldı.

Fenerbahçe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem kurulu, bu şahsın bir daha 'asla' maç alamayacağını kulübümüze iletmişti.

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'Türkiye Futbolunu' yöneten kurumların 'Bir daha asla maç alamayacak' dediği bir isme 4 hafta sonra tekrar görev vermesi, bundan sonraki tüm söylem ve kararlarını niteliksiz ve güvenilmez kılmıştır.

'KARARLARINIZ YOK HÜKMÜNDE'

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun bundan sonra alacağı tüm kararlar; Trabzonspor için 'yok' hükmündedir.

Söz verip sözünde durmayanlar!

Görünen o ki; hepiniz derhal değişmesi gereken bu pis ve aşağılık düzenin hizmetkarlarısınız.

Biz; Trabzonsporuz. Sözümüzün eriyiz!

Kurduğunuz bu kirli düzeni yerle bir edeceğiz."