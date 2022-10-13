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Haberler Futbol Avrupa Ligi CANLI YAYIN | Trabzonspor - Monaco maçı canlı izle! Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA TS maçı şifresiz canlı izle
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Trabzonspor - Monaco maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor - Monaco maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk ediyor. Bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor

CANLI YAYIN | Trabzonspor - Monaco maçı canlı izle! Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifreli mi? UEFA TS maçı şifresiz canlı izle

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Jakob Kehlet
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut

MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.

145. RANDEVU

Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 90, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.

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