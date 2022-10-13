STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi
HAKEM: Jakob Kehlet
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, Denswil, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Bardhi, Umut
MONACO: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder
Grupta ilk 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet alarak 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, bir önceki hafta deplasmanda 3-1 yenildiği rakibi karşısında galip gelerek iddiasını sürdürmek istiyor.
145. RANDEVU
Bordo-mavililer, geride kalan 144 maçta 51 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 183 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 201 gol gördü.
Karadeniz ekibi, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 90, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8, UEFA Konferans Ligi'nde de 4 maç oynadı.
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