Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, takımda altyapılardan yetişen, tüm Türkiye'nin alkışladığı genç oyuncuların mücadelesine destek vermek için üzerlerine düşen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.
Hiçbir şeyin kendilerini yıldıramayacağını aktaran Şahin, "Trabzonspor'un hedefleri bitmez. Biz kupayı müzemize getirmek istiyoruz. Ligi de bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Şahin, taraftarların Galatasaray maçının ardından kendilerini geç saatte karşılamaya gelmesinin verdikleri bütünlük ve takıma sahip çıkma mesajı açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Onlar takıma, bu gençlere sahip çıkmaya devam etsinler. Bugün kaybederken gelecek adına kazandığımız birçok şeyin temelini atıyoruz. Tüm Türkiye, bu 17-18 yaşındaki gençlerin mücadelesini görüyor, alkışlıyor. Bize de düşen bu gençlere sabırla, inançla destek olmak. Altyapımızdaki tarladan birçok oyuncu daha takıma kazandırmak. Bizi bu ekip başarıya ulaştıracaktır. Trabzonspor, mücadeleci bir şehirdir. Biz her türlü şartlara karşı mücadeleci kimliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bize, şehrimize yakışan budur."
"ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ"
Haluk Şahin, hep futbolun güzelliklerini sunmaya gayret gösterdiklerini belirterek, "Sadece başarı değil, Türkiye'ye de futbol anlamında güzellikler sunacağız. Hem ülke hem de Trabzonspor için üretmeye devam edeceğiz. Bu gençlere herkes destek vermeli." ifadelerini kullandı.
Hafta sonu sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile yapacakları karşılaşmaya bordo-mavili taraftarları davet eden Şahin, "Bir kez daha bu çocuklara taraftarlar sahip çıksın. Kenetlenerek, iyi bir mesaj verelim. Onların desteği bizim en büyük gücümüz." şeklinde konuştu.
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