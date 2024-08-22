Trabzonspor Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı!
Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı.
Giriş: 22.08.2024 - 22:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:22
Trabzonspor, 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Fransız ekibi Clermont'ta forma giyen 23 yaşındaki Muhammed Cham ile anlaşmaya vardı.
Avusturyalı orta saha oyuncusunun yarın Trabzon'a gelerek kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacağı bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ