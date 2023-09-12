Trabzonspor, Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı!

Trabzonspor, son olarak Hırvatistan ekibi Osijek'te forma giyen serbest statüdeki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan mali detaylar şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 65.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 70.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya;

2024-2025 futbol sezonu için 250.000.-Eur garanti ücret,

2025-2026 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."