Başakşehir'in de Konyaspor'a yenildiği 32. haftada Denizlispor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, büyük bir fırsatı tepti. Son 5 haftada tek galibiyeti bulunan bordo-mavililer, yine öne geçtiği mücadelede puan kaybı yaşadı. Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 11'inden 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 25 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR!

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Alanyaspor'la 2-2, Ankaragücü'yle 1-1 ve Antalyaspor'la 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, bu süreçteki tek galibiyetini 3-1'lik skorla Galatasaray deplasmanında elde etti. Trabzonspor son olarak Denizlispor'a 2-1 kaybetti.