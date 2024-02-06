Trabzonspor, Onuachu'yu arıyor

Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncusundan yoksun olarak daha sonra çıktığı ikinci yarıdaki maçlarda Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tek puanını elde etti. Bordo-mavili takım, bu karşılaşmanın ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0, evinde Kasımpaşa'ya 3-2, İstanbul'da da Beşiktaş'a 2-0 yenilerek galibiyete hasret kaldı.