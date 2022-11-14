Takımlarında top koşturan yabancı futbolcuların Dünya Kupası'nda olup olmayacağını merak eden Trabzonspor taraftarı, Katar'a gitmek için sayılı günler kala konuyla ilgili araştırmasını sürdürüyor. İşte bordo mavili takımdan Dünya Kupası'na gidecek olan isimler...