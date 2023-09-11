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        Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kiraladı!

        Trabzonspor, Southampton forması giyen Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:29
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        Trabzonspor transferi duyurdu!
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        Trabzonspor, Southampton forması giyen 29 yaşındaki forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

        Bordo-mavililerden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

        "Profesyonel futbolcu Paul Onuachu’nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Southampton FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."

        MALİYETİ AÇIKLANDI

        Maliyetiyle ilgili KAP'a yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda, Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye geçici transfer bedeli olarak 1.500.000.-EUR 2 (İki) taksit halinde ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Ayrıca, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2023-2024 futbol sezonu için 1.742.500.-Eur garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

        Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan 29 yaşındaki Paul Onuachu, yılbaşında Genk'ten Southampton'a 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

        Kariyerinde 339 maça çıkan Onuachu, 164 gol atarken 34 de asist yaptı.

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