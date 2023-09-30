Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI YAYIN Trabzonspor - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz haftayı Hatay deplasmanında geçirdi. Bordo mavililer mücadelede 2-0 üstünlüğü yakalasa da bu üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başaramadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 6. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Pendikspor da Trabzonspor gibi öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL