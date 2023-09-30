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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor - Pendikspor maçı canlı yayını hangi kanalda, nasıl izlenir? - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz haftayı Hatay deplasmanında geçirdi. Bordo mavililer mücadelede 2-0 üstünlüğü yakalasa da bu üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başaramadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 6. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Pendikspor da Trabzonspor gibi öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:04
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        STAT: Papara Park

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        2' Onuachu

        Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu

        Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.

        Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.

        İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.

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        EKSİKLER

        Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

        Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.

        İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR

        Ligde çıkış arayan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Pendikspor'la karşı karşıya geliyor.

        Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Pendikspor, Trabzonspor karşısında üç puan arayacak.

        Öte yandan Pendikspor, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de karşılaştığı 63. farklı takım olma özelliğini taşıyor.

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