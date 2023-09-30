Trabzonspor - Pendikspor maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor - Pendikspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, evinde Pendikspor'u konuk ediyor. Ev sahibi Trabzonspor, geçtiğimiz haftayı Hatay deplasmanında geçirdi. Bordo mavililer mücadelede 2-0 üstünlüğü yakalasa da bu üstünlüğü maç sonuna kadar korumayı başaramadı ve sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. 6. haftada VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelen Pendikspor da Trabzonspor gibi öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı
STAT: Papara Park
HAKEM: Bahattin Şimşek
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
2' Onuachu
Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu
Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredy, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thuram
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, sahasında Pendikspor'u ağırlıyor.
Geçen hafta ligde Atakaş Hatayspor deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Pendikspor karşısında moral bulmak istiyor.
İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de oynadığı 6 maçın 4'ünde berabere kalan ve 2'sinden mağlup ayrılan Pendikspor, haftaya 4 puanla 16. sırada girdi.
EKSİKLER
Trabzonspor'da Joaquin Fernandez, Nicolas Pepe ve Hüseyin Türkmen, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Pendikspor'da Senegalli futbolcu Khadim Rassoul'un sakatlığı bulunuyor.
İLK KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Ligde çıkış arayan Trabzonspor, tarihinde ilk kez Pendikspor'la karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'e bu sezon tarihinde ilk kez yükselen Pendikspor, Trabzonspor karşısında üç puan arayacak.
Öte yandan Pendikspor, Trabzonspor tarihinde Süper Lig'de karşılaştığı 63. farklı takım olma özelliğini taşıyor.