Trabzonspor-Rapid Wien maçı CANLI YAYIN
Trabzonspor-Rapid Wien maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk ediyor. Bordo-mavililer, mücadeleden galip ayrılıp 15 Ağustos'taki rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Trabzonspor-Rapid Wien maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk ediyor.
STAT: Akyazı Papara Park
HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)
SAAT: 20.00
YAYIN: A Spor
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
RAPID WIEN: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo
Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek 15 Ağustos'ta Avusturya'da oynancak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Karadeniz ekibi, bu turda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak 3. eleme turuna yükseldi.
Rapid Wien ise 2. eleme turunda Polonya ekibi Wisla Krakow'u 2-1 ve 6-1 mağlup ederek 3. eleme turuna adını yazdırdı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
AVRUPA'DA 152. SINAV
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk eden Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.
AVUSTURYA TAKIMLARIYLA İLK RANDEVU
Trabzonspor, ilk kez bir Avusturya takımıyla karşılaşıyor. 1976-77 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde aradan geçen 48 yılda Avusturya takımıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi, Rapid Wien maçıyla birlikte ilki yaşıyor.
Daha önce İtalya, İspanya, Almanya, Polonya, Ukrayna, Fransa, İngiltere, Kıbrıs, Danimarka, Rusya, Arnavutluk, Hırvatistan, İrlanda, Romanya, Norveç, İsviçre, Macaristan, Belçika, Belarus, Finlandıya, Hollanda, İskoçya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Malta, Portekiz, Slovakya, Lüksemburg, Makedonya, Çekya, Yunanistan, ve Sırbistan gibi 33 ülkenin takımıyla karşılaşan Trabzonspor, bu ülkeler arasına Avusturya'yı da ekledi.