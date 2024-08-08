Trabzonspor-Rapid Wien maçı CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk ediyor.

STAT: Akyazı Papara Park

HAKEM: Kristo Tohver (Estonya)

SAAT: 20.00

YAYIN: A Spor

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Lundstram, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş

RAPID WIEN: Hedl, Jansson, Burgstaller, Seidl, Sangare, Grgic, Auer, Raux-Yao, Cvetkovic, Oswald, Beljo

Bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek 15 Ağustos'ta Avusturya'da oynancak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Karadeniz ekibi, bu turda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakarak 3. eleme turuna yükseldi.

Rapid Wien ise 2. eleme turunda Polonya ekibi Wisla Krakow'u 2-1 ve 6-1 mağlup ederek 3. eleme turuna adını yazdırdı.

REKLAM

AVRUPA'DA 152. SINAV UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk eden Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 152. maçına çıkıyor. Bordo-mavililer, geride kalan 151 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 205 gol gördü. Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası-UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası-UEFA Avrupa Ligi'nde 95, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.